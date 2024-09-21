دخول مدارس جديدة بحجم استثمارات 143 مليون جنيه في قنا.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

قال المهندس أحمد النوبي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بقنا، إنه تم الانتهاء من إنشاء ثلاث مدارس جديدة، فضلا عن إحلال وتجديد وصيانة وتوسعة 16 مدرسة أخرى، بإجمالي 268 فصلا دراسيا بجميع الإدارات التعليمية بقنا، بحجم استثمارات بلغ 143 مليونا و301 ألف جنيه.



وأضاف النوبي، بأنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية لعدد 27 مدرسة، وجارى الآن طرح 14 مدرسة ما بين إحلال جزئى، و كلى، إنشاء جديد توسعات.



يذكر أن محافظة قنا تضم 1442 مدرسة بواقع 19079 فصلا دراسيا ويبلغ عدد الطلاب 872334 طالبا وطالبة، و متوسط كثافة الفصل الدراسي تبلغ نحو من 44 إلى 49 طالبا.