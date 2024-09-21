خضار مثالى لتعزيز المناعة مع نهاية الصيف

كتبت مروة محمود الياس

الخضروات بأنواعها المختلفة هي المعزز الأول للمناعة والمحسن الأول لدفاعات الجسم ضد المرض، ونحن في فترة تغير الفصول والانتقال من فصل الصيف وما بعده قد تتأثر مناعتنا بعض الشيء، ونصبح عرضة للأمراض خاصة الأطفال منا ولذلك يجب التركيز على الخضروات وإدخالها إلى نظامنا الغذائي للتخلص من ضعف المناعة ودفاعات الجسم ضد هجمات العدوى، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

تابع التقرير أن الخضروات الورقية لا شك أنها من أنواع الخضروات التي تحتوي على المياه والمغذيات بشكل كبير، ولكن تظل الخضروات خضراء اللون مثل الفلفل الأخضر خاصة الحار منه أحد أهم أنواع الخضروات التي يجب إدخالها في الأنظمة الغذائية لتعزيز صحة ومناعة الجسم، وذلك لفوائدها العظيمة وفيتاميناتها القوية المعززة للمناعة ومن أبرز فوائدها للجسم:

الوقاية من الأمراض التي تؤكسد الجسم نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة الصحية التي تقاوم تأكسد الخلايا

تعمل على سرعة الالتئام وتقليل التهابات الجسم والام المفاصل والعظام لأنها تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية بكم كبير

الترطيب العميق لاحتوائها على كم كبير من المياه وهي مكون رئيسي للاطباق التي يمكن إدخالها في وجبات الافطار والغداء والعشاء على السواء

يقلل الفلفل الأخضر من خطر الاصابة بمشكلات المعدة والاضطرابات الهضمية وقرح المعدة بشكل خاص

يعزز الفلفل الأخضر من صحة الإبصار ومن سلامة العينين وتعزيز القدرة على الرؤية والتخلص من مشكلات العين المعروفة مثل الالتهابات

لا شك أن مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الفلفل الأخضر تعزز من نضارة الجلد وحمايته من الأمراض الجلدية الخفيفة، التي تأتي بين الحين والآخر مثل الحساسية

الفلفل الأخضر يحتوي على مغذيات وعناصر وفيتامينات صحية للغايغه يعزز من تقليل حدة التهابات الجسم

يمكن ادخال الفلفل بمظهره النيء أو عن طريق إدخاله في الوجبات المختلفة بطهيه، ولكن يفضل طهيه بالطرق الصحية مثل الطهي على البخار أو السلق، للاستفاده التامه من فوائده وعناصره وتعزيز دفاعات الجسم ضد المرض.