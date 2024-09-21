حلقة نقاشية لهيئة الاستعلامات حول بناء الإنسان بمقر الهلال الأحمر فى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

نظم مركز إعلام العريش حلقة نقاشية بعنوان "بناء الإنسان" ضمن حملة "إيد في إيد هننجح أكيد"، التي أطلقها الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتحت إشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

أقيمت الحلقة في مقر الهلال الأحمر بالعريش، بحضور مجموعة من قادة الفكر والرأي، بشمال سيناء وممثلين عن مؤسسات الهلال الأحمر، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، الأحزاب، النقابات، الجمعيات الأهلية، والأجهزة التنفيذية وجامعة العريش.

تحدث الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بالعريش، عن أهمية العمل المؤسسي المشترك الذي يخدم الإنسان، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري أمر ضروري ويجب أن يستمر في جميع المبادرات.

واستعرض زايد الجهود التي بذلها الهلال الأحمر لدعم أهالي غزة خلال الحرب، والدور الذي يلعبه في خدمة المجتمع في شمال سيناء، مدعومًا بفيلم تسجيلي قصير.

من جهتها، أشارت منى أبو المعاطي، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، لأهمية بناء كوادر قيادية تسعى لتنفيذ برامج تهدف إلى تنمية الإنسان، مع التركيز على دور الأسرة والأم في دعم النشء.

وأشارت إحسان داود الغالي، مدير المجلس القومي للمرأة، إلى ضرورة الاهتمام بالرأس المال البشري ورفع قدرات الأفراد لجعلهم أكثر إنتاجية، مشددة على ضرورة تسهيل إجراءات العمل بالمنطقة الصناعية وتحسين التسويق.

وتناول الدكتور خالد الكاشف من أهالي العريش، أهمية تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، مع التركيز على تنمية المهارات الرياضية.

وفي السياق ذاته، تحدث إبراهيم النجار، عن أهمية احترام كرامة الإنسان وتوعيته لتحسين سلوكه في مواجهة المشكلات الاجتماعية.

وأكد إبراهيم سالم، المدير التنفيذي لجمعية أهلية ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه منظمات العمل الأهلي لخدمة الإنسان والمجتمع.

وشدد محمد مصطفى على دعم الأفراد في المناطق النائية وتقديم الخدمات اللازمة لهم، مشيرًا إلى ضرورة استعادة روح الهوية المصرية.

كما تطرقت سوسن حجاب من الرموز النسائية وعضو الاتحاد الإقليمي للجمعيات، إلى أهمية تعديل سلوك البشر من خلال برامج توعية، مع التأكيد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

واختتم اللقاء بتوصيات من الحضور، أبرزها ضرورة التكامل بين المؤسسات المختلفة لخدمة الإنسان، وتفعيل دور رجال الأعمال في شمال سيناء عبر إنشاء مصانع لتشغيل الشباب، وإزالة المعوقات التي تواجه الجمعيات الأهلية.

كما أكد الحضور على أهمية توصيل الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء للمناطق النائية، وتنظيم قوافل طبية لتوفير الرعاية الصحية، وتوعية الشباب بأهمية العمل الحر.