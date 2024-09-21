حظر تطبيق تيليجرام على أجهزة أوكرانيا الرسمية وسط مخاوف من التجسس ..تفاصيل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن أوكرانيا حظرت استخدام تطبيق المراسلة تيليجرام على الأجهزة الرسمية التي يستخدمها المسئولون الحكوميون والعسكريون والعاملون الأساسيون، لأنها تعتقد أن روسيا يمكنها التجسس على الرسائل والمستخدمين، وفقًا لهيئة أمنية رائدة.

وأعلن مجلس الأمن القومي والدفاع عن القيود الجمعة بعد أن قدم كيريلو بودانوف، رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، للمجلس أدلة على قدرة الأجهزة الخاصة الروسية على التجسس على المنصة، وفقًا لبيان. لكن أندريه كوفالينكو، رئيس مركز مجلس الأمن لمكافحة التضليل، نشر على تيليجرام أن القيود تنطبق فقط على الأجهزة الرسمية، وليس الهواتف الشخصية.



ويستخدم تيليجرام بكثافة في أوكرانيا وروسيا وأصبح مصدرًا مهمًا للمعلومات أثناء الحرب، لكن مسئولي الأمن الأوكرانيين أعربوا مرارًا وتكرارًا عن مخاوفهم بشأن استخدامه. بعد الإعلان عن القرار، أصدرت تيليجرام بيانًا قالت فيه إنها لم تكشف أبدًا عن بيانات أي شخص أو محتويات أي رسالة.

وقال حاكم المنطقة يوم السبت إن ضربة صاروخية روسية ليلاً على مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا قتلت صبيًا يبلغ من العمر 12 عامًا وامرأتين تبلغان من العمر 75 و 79 عامًا. وقال سيرجي ليساك على تليجرام إن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم ونقلوا إلى المستشفى. وقال إن مبنيين دمرا وتضرر 20 مبنى آخر.

ومن ناحية أخرى، أعلنت رئيسة الاتحاد الأوروبي عن خطط لإقراض أوكرانيا 35 مليار يورو (39 مليار دولار أمريكي) مدعومة بإيرادات الأصول الروسية المجمدة ووعدت بمساعدة أوكرانيا "على الدفء" قبل شتاء ثالث من الحرب مع روسيا. كانت أورسولا فون دير لاين في كييف مع تزايد المخاوف بشأن كيفية تعامل شبكة الطاقة الأوكرانية المتضررة من الحرب هذا الشتاء.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة خلال زيارة فون دير لاين إن "خطة النصر" لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا تعتمد على القرارات السريعة التي يتخذها الحلفاء هذا العام. قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية إن أوكرانيا تخطط لاستخدام قرض مقترح بمليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي للدفاع الجوي والطاقة وشراء الأسلحة المحلية.

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لحزمة مساعدات عسكرية بقيمة 375 مليون دولار لأوكرانيا، مما يكسر اتجاهًا دام شهورًا نحو حزم أصغر لكييف لعملياتها العسكرية ضد روسيا. وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن الحزمة التي من المتوقع الإعلان عنها الأسبوع المقبل تشمل زوارق دورية وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم وقطع غيار وأسلحة أخرى.