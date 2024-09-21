حصاد الوزارات.. وزارة العمل تعلن عن 6200 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة‫ الزراعة: 6.4 مليون طن صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام

وزارة العمل تعلن عن 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية.. تفاصيل

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

طرح لحوم مجمدة بسعر 195 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أخبار مصر.. انطلاق العام الدراسى فى عدد من المحافظات وحضور كامل للطلاب

محافظ القاهرة يحظر هدم القصور والفيلات أيا كان طابعها دون العرض عليه

بعد مرور 93 يوما و15 ساعة.. نهاية فصل الصيف اليوم والخريف يبدأ غدا

التوقيت الشتوى 2024.. اعرف بداية التطبيق وكيفية ضبط الساعة

وزير الصحة: حالات النزلات المعوية فى أسوان جاءت من منطقتين

وزير الصحة: جار فحص شبكات مياه المنازل التى ظهرت بها حالات نزلات معوية بأسوان

وزير الصحة: إعلان التقرير النهائى لأسباب النزلات المعوية بأسوان خلال 48 ساعة

التنمية المحلية: استمرار تنظيم معارض أهلا مدارس بالمحافظات