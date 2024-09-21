اليوم السابع
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توجيهات رئاسية بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية لتطوير أداء المنظومة الرياضية

السبت، 21 سبتمبر 2024 01:15 م
توجيهات رئاسية بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية لتطوير أداء المنظومة الرياضية الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024.

كما وجه الرئيس بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية لتطوير أداء المنظومة الرياضية في ضوء نتائج التقرير.







السيسي

الرئيس السيسي

الاتحادات الرياضية

أولمبياد باريس

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