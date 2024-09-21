اليوم السابع
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تكريم 3 من أبطال منتخب الطائرة جلوس الفائزين في البارالمبية بباريس.. لايف

السبت، 21 سبتمبر 2024 05:30 م
تكريم 3 من أبطال منتخب الطائرة جلوس الفائزين في البارالمبية بباريس.. لايف جانب من التكريم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان "تكريم 3 من أبطال منتخب الطائرة جلوس الفائزين في دورة الألعاب البارالمبية بباريس.. مباشر"ـ كرم نادي الإرادة والتحدي لذوي الهمم التابع لوزارة الشباب والرياضة، تكريم أبطال منتخب الطائرة جلوس، بحضور عدد كبير من ذوي الهمم، وأسر اللاعبين.

فكرم  أحمد وائل، رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة والتحدي، وشعبان الخطيب، إداري عام البعثة المصرية في أولمبياد باريس، والبطل البارالمبي السابق في ألعاب القوى،  كل من مطاوع أبو الخير وأحمد زكري ومحمد حمدي، أبطال منتخب الطائرة جلوس الفائزين في دورة الألعاب البارالمبية بباريس.

وعبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم لأنه جاء نادي الإرادة والتحدي الذي تبنى موهبتهم، ومنه انطلقوا للعالمية مع المنتخب المصري، وبالمشاركة في كافة الألعاب المتعددة الخاصة بذوي الهمم، مهدين الميداليات التي حصلوا عليها لأسرهم، وذوي الهمم بالنادي، موجهين الشكر من حضر تكريمهم.

أحمد زكري بطل منتخب الطائرة جلوس الحاصل على برونزية باريس
أحمد زكري بطل منتخب الطائرة جلوس الحاصل على برونزية باريس

 

بطل مصر والعالم في العاب القوى ومنتخب مصر طائرة جلوس مطاوع أبو الخير
بطل مصر والعالم في العاب القوى ومنتخب مصر طائرة جلوس مطاوع أبو الخير

 

تكريم أبطال باريس
تكريم أبطال باريس

 

تكريم أحمد زكري
تكريم أحمد زكري

 

تكريم الاعب محمد حمدي
تكريم الاعب محمد حمدي

 

تكريم البطل مطاوع أبو الخير
تكريم البطل مطاوع أبو الخير

 

محمد حمدي لاهب منتخب مصر طائرة جلوس
محمد حمدي لاهب منتخب مصر طائرة جلوس

 

 







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