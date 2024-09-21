تفاصيل مشروع أول مدرسة للمتفوقين بالبحيرة بتكلفة 150 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن قطاع التعليم شهد خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا بمختلف مستوياته لأنه يمثل قاطرة النهضة والبناء نحو الجمهورية الجديدة.

وأضافت محافظ البحيرة، أن هناك خطة طموحة للتوسع فى إنشاء المدارس، وتنوعها لتقدم خدمات تعليمية متميزة وعصرية تواكب متطلبات المستقبل.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أنه جار إنشاء أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة دمنهور على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

وأوضحت محافظ البحيرة، أن المدرسة الجديدة تعكس تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العنصر البشرى بالمنظومة التعليمية فى المرحلة قبل الجامعية وتأهيل الطلاب الذى يتمتعون بمهارات الابتكار والإبداع وتحقيق التكامل بين مناهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

وأشادت محافظ البحيرة بجهود الدولة في التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان المصرى، مشيرة إلى أن تنمية الابتكار والنابغين وإعداد جيل من المتفوقين القادرين على المنافسة فى المحافل الدولية يعتبر هدفا استراتيجيا وقوميا من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على الدور الهام والحيوي الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء المدارس الجديدة وصيانة المدارس القائمة وفق أحدث النظم العالمية.