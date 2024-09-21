تجديد حبس قهوجى 15 يومًا لاتهامه بقتل عامل نظافة فى أوسيم

كتب كريم صبحى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس قهوجى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل نظافة بأوسيم بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم، لتسببه فى اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره فى الشارع.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق، حبس المتهم وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت بالفحص الظاهرى من خلال تحديد العلامات الاستعرافية والتى تثبت فى بطاقة ترفق مع الجثة والتى تشمل العمر والطول والسن والملابس التى يرتدية ومراحل تعفن الجثة وأى علامات تعريفية كالوشم وسحب عينات من البول والدم والأحشاء.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكان قد أنهى قهوجى حياة عامل طعنا بسلاح أبيض فى أوسيم، بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم، لتسببه فى اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره فى الشارع، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص فى أوسيم، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال تحريات رئيس مباحث أوسيم، أن قهوجى طعن عامل بسلاح أبيض، بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم، لإلقائه أتربة أثناء سيره فى الشارع، وتسببه فى اتساخ ملابسه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.