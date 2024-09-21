تاجر المزاج يعترف بالاتجار فى الحشيش بمدينة العبور.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر سقط في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في العبور، وأرشد عن مصدر حصوله على كيلو و200 جرام من مخدر الحشيش، حيث كشف عن هوية عاطل تحصل منه على المخدر ليتولى ترويجه بين زبائنه من المتعاطين.

كما اعترف المتهم بحيازة سلاحين ناريين، وعدد من الطلقات، بقصد الدفاع عن نفسه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات تفيد تورط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، في الاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة ثان العبور، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته ( بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى")، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

