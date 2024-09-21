بدء العام الدراسى الجديد فى شمال سيناء.. 132 مدرسة تستقبل الطلاب اليوم

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستقبل اليوم، السبت، 132 مدرسة بشمال سيناء طلابها في بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، حيث تشمل المدارس التي تفتح أبوابها اليوم إدارات الحسنة ونخل ورفح التعليمية، بالإضافة إلى عدد من المدارس في العريش وبئر العبد، ومن المقرر أن تستقبل بقية المدارس في كافة مدن وقرى المحافظة الطلاب غدًا، الأحد.

وفي تصريح له، قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن المدارس التي تستقبل طلابها اليوم في نطاق محافظة شمال سيناء تشمل 11 مدرسة بالعريش، حيث تستقبل هذه المدارس حوالي 8051 طالبًا.

وأوضح أن المدارس هي: مدرسة عباس صالح، مدرسة الأيوب، مدرسة جميل وهبي، مدرسة عايش الأسمر، مدرسة السمران ب، مدرسة الذكري ت، مدرسة العاشر بنات، مدرسة العاشر ب، مدرسة بسمة سعيد راشد، مدرسة فاطمة الزهراء ع، ومدرسة الشهيد عاصم أحمد.

أما في مركز بئر العبد، فقد أوضح رضوان أن الدراسة ستبدأ في 4 مدارس، تستقبل مجتمعة 2478 طالبًا، وهذه المدارس هي: بئر العبد الابتدائية، بئر العبد الإعدادية، غانم شبانة ب، وسالم اشتيوي ع.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع مدارس إدارات الحسنة، نخل، ورفح ستبدأ الدراسة اليوم. حيث تشمل مدارس الحسنة 73 مدرسة تستقبل 5428 طالبًا، في حين تضم إدارة نخل 39 مدرسة تستقبل 1734 طالبًا، بينما تستقبل إدارة رفح 5 مدارس حوالي 2229 طالبًا.

أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025. وأكد رضوان انه تم التنبيه علي كافة المدارس ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، ومواعيد بدء الحصص وانتهائها، لضمان تحقيق الانضباط داخل المدارس.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بمتابعة نظافة المدرسة من الداخل والخارج، بما في ذلك خزانات المياه، بالإضافة إلى تنفيذ جدول الإشراف اليومي والالتزام بالزي المدرسي، وحسن معاملة أولياء الأمور. كما أشار إلى توجيه بإذاعة الأغاني والأناشيد الوطنية قبل بدء طابور الصباح وأثناء الفسحة، وابتكار طرق جديدة وغير تقليدية لممارسة الأنشطة اللاصفية لجذب التلاميذ إلى المدرسة.

وأفاد رضوان أنه سيتم تسليم الكتب المدرسية للطلاب من اليوم الأول للدراسة، مع توفير الأثاث المدرسي بالفصول الدراسية، ومتابعة موقف الكتب أولاً بأول، وتوفير ما تحتاجه المدارس من هيئة التدريس. كما تم الانتهاء من إعداد قوائم الفصول والجداول الدراسية وتعليقها في الفصول.

وفي سياق متصل، عقد عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، اجتماعاً بحضور رضوان لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد في إدارات نخل ورفح والحسنة. تم خلال الاجتماع استعراض التجهيزات اللازمة من الأثاث المدرسي وتوفير المعلمين وإرسال الكتب المدرسية فور وصولها من الوزارة.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن وضع خطة استعدادات للوقاية من الأمراض المعدية في المنشآت التعليمية، حيث أوضح فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي، أن الخطة تشمل نشر الوعي الصحي والوقائي داخل المدارس، تماشياً مع توجيهات وزارة الصحة.

وأكد محمد صلاح فرج، مسؤول التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، على وجود بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ برامج توعوية للحد من انتشار الأمراض المعدية.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء قد أطلقت مبادرة "عام دراسي بلا دروس خصوصية" تحت رعاية اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وضمان انضباطها من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة في بيئة تعليمية ملائمة.