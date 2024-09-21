انطلاق ثانى مراحل حملة مشوار الألف الذهبية للصحة الإنجابية بالبحيرة غدا

البحيرة -ناصر جودة

تنطلق غدا الأحد فعاليات المرحلة الثانية من حملة "مشوار الألف الذهبية" التى تعنى بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة مراكز "دمنهور - كفر الدوار - الدلنجات - شبراخيت - غرب النوبارية - إدكو - الرحمانية - التحرير".

وأكد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة الجديدة تهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة مجانًا.

وأضاف أنه بالتزامن مع الحملة سيتم تكثيف خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.