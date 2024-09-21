اليوم السابع
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2024 06:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق ثانى مراحل حملة مشوار الألف الذهبية للصحة الإنجابية بالبحيرة غدا

السبت، 21 سبتمبر 2024 06:30 م
انطلاق ثانى مراحل حملة مشوار الألف الذهبية للصحة الإنجابية بالبحيرة غدا قافلة طبية - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق غدا الأحد فعاليات المرحلة الثانية من حملة "مشوار الألف الذهبية" التى تعنى بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة مراكز "دمنهور - كفر الدوار - الدلنجات - شبراخيت - غرب النوبارية - إدكو - الرحمانية - التحرير".

وأكد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة الجديدة تهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة مجانًا.

وأضاف أنه بالتزامن مع الحملة سيتم تكثيف خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

 







حملة الصحة الانجابية

حملة مشوار الالف الذهبية

محافظة البحيرة

صحة البحيرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة