اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اندلاع حريق إثر قصف إسرائيلي استهدف مستودعا للأدوية بمدينة رفح

السبت، 21 سبتمبر 2024 07:24 م
اندلاع حريق إثر قصف إسرائيلي استهدف مستودعا للأدوية بمدينة رفح دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
وكالات

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نجح الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في إخماد حريق كبير اندلع في مستودع للأدوية يتبع وزارة الصحة، نتيجة استهدافه من قبل الطائرات الإسرائيلية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونشر الدفاع المدني لقطات مصورة لعمليات إخماد الحريق الذي اندلع في منطقة مصبح شمالي رفح، مستخدما معدات بسيطة وغير كافية بسبب الحرب والحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 5 من العاملين بوزارة الصحة وإصابة آخرين، نتيجة الغارة الإسرائيلية على مخازن الأدوية.

وأفاد وسائل إعلامية، اليوم السبت، بمقتل 18 فلسطينيا في قصف استهدف مدرسة الزيتون "ج" والتي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، شمال القطاع.

كذلك أكد المراسل تعرض مركبات الإسعاف لإطلاق نار من آليات الجيش الإسرائيلي شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ351، بلغ عدد قتلى الحرب الإجمالي وفق آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة، 41 ألفا و272 قتيلا، بالإضافة لـ 95 ألفا و551 مصابا بجروح متفاوتة، منذ 7 من أكتوبر 2023.

 

 







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