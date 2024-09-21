انتظام العام الدراسى بأسوان.. وتوزيع الكتب للصفين الأول والثانى الابتدائى

أسوان- صلاح المسن

مع انطلاق العام الدراسى الجديد فى يومه الأول، تابعت الإدارات التعليمية بأسوان، انتظام العام الدراسى وتوزيع الكتب لتلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى.

وشهد محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، انطلاق العام الدراسى الجديد، بمجمع هميمى الجبلاوى الابتدائى لطلاب الصفين الأول والثانى الابتدائى ورياض الأطفال، حيث بلغ عدد طلاب الصف الأول الابتدائى 147 تلميذاً موزعين على 3 فصول، وطلاب الصف الثانى الابتدائى 185 تلميذا بـ4 فصول بجانب 5 قاعات لرياض أطفال المستوى الأول kg1 52 طفلاً، والمستوى الثانى kg2 72 طفلاً.

وتابع محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان استقبال التلاميذ بالبالونات والأعلام وسط فرحة أولياء الأمور.

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة السيدة نفيسة وبها ثلاث قاعات رياض الأطفال بها 28 طفلاً بالمستوى الأول kg1 ،58 طفلاً بالمستوى الثانى kg2، وطلاب الصف الأول وعددهم 100 طالباً بـ 3 فصول، والصف الثاني 128 طالبا من خلال 3 فصول.

كما تابع محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان، مدرسة الزيات الابتدائية وبها فصل للصف الأول الابتدائى عدد تلاميذه 42 طالباً وفصلين بالصف الثانى وعددهم 62 طالباً، ومدرسة مجمع عبد المحسن طاهر رزق الابتدائى، وبلغ طلاب الصف الأول 40 طالباً، وطلاب الصف الثانى 85 طالباً من خلال فصلين واطمأن وكيل الوزارة على انتظام العام الدراسى وتوزيع الكتب للصفين الأول والثانى الابتدائى.

يذكر أنه، انطلقت اليوم الدراسة بمدارس أسوان حيث تم تخصيص اليوم الأول لاستقبال طلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى والصفوف الأولى بالمرحلة الاعدادية والثانوية.