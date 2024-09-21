اليوم السابع: توجيهات رئاسية لإنقاذ وتطوير الرياضة المصرية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: توجيهات رئاسية لإنقاذ وتطوير الرياضة المصرية

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توجيهات رئاسية لإنقاذ وتطوير الرياضة المصرية.. الرئيس السيسى يوجه بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية المشاركة بجميع المسابقات فى أولمبياد باريس.. وتوجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها



مدبولى: أزمة نقص الأدوية فى طريقها للزوال و133 مليون عبوة دواء أنتجت لتغطية احتياجات السوق.. رئيس الوزراء يتفقد عددا من مصانع الأدوية بالسادس من أكتوبر.. ويؤكد: اهتمام بالغ من جانب الدولة بهذا القطاع الحيوى لكونه يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى وخفض الفاتورة الاستيرادية لمنتجات الدواء بشكل مؤثر.. وتصدير أدوية بمليار دولار العام الماضى ونتوقع الارتفاع لـ1.5 مليار العام الحالى

السفير البريطانى بالقاهرة لـ «اليوم السابع» من لندن: مستقبل واعد للاستثمار فى مصر.. جاريث بايلى: ثقة متزايدة فى الاقتصاد مع اتفاقات صندوق النقد والاتحاد الأوروبى ورأس الحكمة.. والرؤية المستقبلية «إيجابية»



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«الصحة» تتابع الحالات المصابة بأعراض نزلات معوية بأسوان.. خالد عبدالغفار يتلقى تقريرا حول الجهود الميدانية للقطاع الوقائى.. والفريق المركزى مرَّ على 4 مستشفيات وناظر المرضى المحجوزين واطمأن على حالتهم الصحية



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