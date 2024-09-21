النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق منزل في البدرشين

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الجيزة، بسرعة إعداد وإرسال تقرير مفصل للمعمل الجنائى، في واقعة إصابة ربة منزل جراء حريق شب داخل منزلها في البدرشين، وذلك عقب تسريب أسطوانة غاز، وأدت إلى انفجارها وأندلاع النيران، للوقوف على أسباب الحريق الحقيقية، والتأكد من وجود شبه جنائية في الواقعة من عدمه.

وكان أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمنزل اشتعل به حريق في البدرشين، وأسفر عن إصابة ربة منزل، وتبين أن تسرب من أسطوانة غاز تسبب في اندلاع النيران، دون وجود شبهة جنائية.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد اندلاع حريق بمنزا في البدرشين، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، الذي أسفر عن إصابة ربة منزل بحروق.

تم نقل المصابة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

