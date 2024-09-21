اليوم السابع
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القبض على المسئول عن مطبعة بداخلها مطبوعات بدون تفويض

السبت، 21 سبتمبر 2024 11:46 ص
القبض على المسئول عن مطبعة بداخلها مطبوعات بدون تفويض مطبعة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الدخلية في ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقاهرة بداخلها عدد كبير من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بطباعة ونشر العديد من الكتب والأغلفة الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية والخاصة بإحدى المدارس باللغتين العربية والإنجليزية بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على (9000 كتاب وغلاف دراسى خارجى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية). وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







المطبوعات بدون تفويض

مطبعة

القبض على صاحب مطبعة




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