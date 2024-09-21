القبض على المدير المسئول عن شركة إنتاج فنى بدون ترخيص فى الجيزة

كتب- محمود عبد الراضى- كريم صبحى

نجحت الداخلية في ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء (شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) وتحتوى على عدد (2) إستوديو "تسجيل صوتى وتصوير برامج تليفزيونية"، مستخدماً معدات حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية و بصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (استوديو تصوير برامج تليفزيونية - إستوديو تسجيل صوتى – دفتر ايصالات تحصيل نقود - هارد ديسك)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية