القبض على المتهم بتبوير أراضى زراعية لإنشاء مصنع غير مرخص فى العياط

كتب - محمود عبد الراضى- كريم صبحى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مصنع) بالتعدى على قطعة أرض زراعية بالتبوير العمدى وإنشاء مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير صالحة بدائرة مركزشرطة العياط بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط مالكه وعُثر بداخل المصنع على ( 71طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر والتركيب وبدون بيانات ولا تعد من المخصبات الزراعية – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

