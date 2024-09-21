الصين تدعو إلى إجراء تحقيق دولي بشأن تفجيرات أجهزة البيجر فى لبنان

وكالات

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ إن الصين تدين بشدة تفجيرات أجهزة الـ"بيجر" في لبنان وتدعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث.

وقال مندوب الصين للصحفيين: "ندين بشدة هذا الهجوم الضخم والعشوائي، وندعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل". وتابع: اختفاء رجل الأعمال المشتبه بتورطه في توريد أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان، مشيرا إلى أن "هذه الحوادث تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني".

أدت الانفجارات التي شهدها لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي تم إطلاقها عن بعد بواسطة متفجرات داخل أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكي، إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وإصابة الآلاف.

وحمل "حزب الله" إسرائيل مسؤولية الهجوم وتوعد بالرد، وأقر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بكلمة له يوم الخميس، بتلقي الحزب "ضربة كبيرة"، لكنه أكد أن إسرائيل تجاوزت كل الضوابط والأخلاق، وأن هجومها يعد بمثابة "إعلان حرب"، مضيفا أن ما حدث "سيواجه بقصاص عادل وحساب عسير".