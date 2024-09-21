السكرتير العام والمساعد بالفيوم يتفقدان المركزين التكنولوجيين بطامية وسنورس

الفيوم ـ رباب الجالي

تفقد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، المركز التكنولوجي بمركز طامية، لمتابعة سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، كما عقد اجتماعاً مع سالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وحوكمة أصول الدولة، كما التقى عدداً من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، واستمع لمشكلاتهم وشكاواهم ووجه بسرعة حلها.



كما قام أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بسنورس، بحضور محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بأبشواي بحضور الأستاذ هاني رجب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، لمتابعة إجراءات ملف التصالح، كما عقد اجتماعين منفصلين مع رئيسي المركزين، للوقوف على آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.



