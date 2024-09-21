السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بأهناسيا

بنى سويف هانى فتحى

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف ، اليوم ، بتفقد سير العمل في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة اهناسيا ، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

حيث تابع السكرتير العام المساعد سير العمل بملف التصالح، والانتهاء من استخراج شهادات البيانات، والتقى خلال زيارته للمركز مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم، واستمع إلى آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة ومستوى السرعة والكفاءة في تلبية احتياجاتهم، مؤكدًا على أهمية تحسين الخدمات التي تسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين وتلبية متطلباتهم.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن،مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

كما تفقد السكرتير العام المساعد اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمركزى اهناسيا وبني سويف ، للوقوف على جاهزية واستعداد تلك المعدات للتعامل مع موسم الشتاء ومواجهة مخاطر السيول والأمطار ،وفي إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع الأزمات المحتملة والمواقف الطارئة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة : هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة اهناسيا ، على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية ،علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وأعضاء اللجنة الفنية ومسؤولى الحملات الميكانيكية وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين من نواب رؤساء المدن والقرى .