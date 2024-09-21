اليوم السابع
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التوصل لهوية شاب صدمه قطار في البدرشين

السبت، 21 سبتمبر 2024 02:37 م
التوصل لهوية شاب صدمه قطار في البدرشين مصرع شاب صدمه قطار- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية شاب صدمه قطار في البدرشين، حيث تبين أنه يدعى "يوسف.و"، مقيم بقرية أبو رجوان في البدرشين، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، ذكروا أن الضحية خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، ليفارق الحياة في الحال، دون وجود شبهة جنائية.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بمصرع شخص صدمه قطار في البدرشين، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام قطار بشخص خلال عبوره السكة الحديد، ليلقى مصرعه في الحال، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.
تم نقل الجثة للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 







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