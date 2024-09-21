الأمين العام المساعد للجامعة العربية ووزير الصحة الأسبق يشاركان فى ختام المؤتمر الأفريقى للكبد

كتبت أمل علام

ألقى السفير محند صالح لعجوزى الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الأفريقية كلمة، نيابة عن السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، رحب فيها بالحضور وشكر كلية الطب جامعة عين شمس على إستضافة مؤتمر الجمعية الأفريقية لأمراض الكبد.

وأكد على اهتمام الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعم الأشقاء الأفارقة من خلال الدورات التأهيلية فى المجالات ذات الأولوية، وشكر شركاء الصندوق الذين ساهموا فى نجاح هذا المؤتمر وتنفيذ الدورات التدريبية.



كما استعرض السفير مدير عام الصندوق فى كلمته الأنشطة التى يتم تنفيذها فى مجالات عديدة كالصحة والزراعة والرى والدبلوماسية لرفع كفاءة الكوادر الإفريقية من خلال الخبراء العرب.



من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الاسبق، على الدور الدور الكبير الذى قامت به القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس السيسى بدعم أفريقيا، و علاج الافارقة من فيروس سي، من خلال الاستفادة من التجربة المصرية.



وقد ألقت الدكتورة منال حمدى السيد رئيسة المؤتمر كلمة عبرت فيها عن ترحيبها بمشاركة جامعة الدول العربية لأول مرة مع الجمعية الافريقية الكبد و شكرت الأمين العام المساعد مدير الصندوق على الدعم المقدم لصالح الاطباء الافارقه.



شارك فى المؤتمر كل من كلية الطب بجامعة عين شمس، والجمعية الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمى (أماج)،

وقد قامت جامعة الدول العربية و الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية بعقد 6 دورات تدريبية فى مجال الكبد والجهاز الهضمى لصالح أطباء من جنسيات إفريقية مختلفة، وذلك على هامش المؤتمر الإفريقى العالمى السابع لأمراض الكبد الذى عقد بجمهورية مصر العربية تحت رعاية كلية الطب جامعة عين شمس بالقاهرة فى الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2024 بحضور 224 طبيب بالإضافة إلى 184 شاركوا عبر منصة زوم.



أشرف على تنفيذ الدورات التدريبية مجموعة من الأساتذة الأطباء من مستشفى جامعة عين شمس على رأسهم أطباء من جمعية أماج، حيث تم تدريب الأطباء الأفارقة المتخصصين على إستخدام مناظير الجهاز الهضمي والكبد ومنظار القولون للتشخيص المبكر لسرطانى القولون والمستقيم.