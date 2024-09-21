استقبال 19.917 طالب وطالبة في مدارس شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت اليوم مدارس شمال سيناء استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، حيث انتظم 19,917 طالبًا وطالبة في 120 مدرسة موزعة على إدارات العريش، بئر العبد، الحسنة، ونخل.

ومن المقرر أن تستكمل غداً بقية المدارس استقبال الطلاب، حسب ما أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.



وأكد رضوان أن العام الدراسي انطلق تحت شعار "عام دراسي بلا دروس خصوصية"، حيث بدأت الدراسة في 11 مدرسة بإدارة العريش، التي استقبلت 8051 طالبًا. ومن بين المدارس التي شهدت انطلاقة اليوم: مدرسة عباس صالح، الأيوب، جميل وهبي، عايش الأسمر، السمران ب، الذكري ت، العاشر بنات وبنين، بسمة سعيد راشد، فاطمة الزهراء ع، ومدرسة الشهيد عاصم أحمد.



وفي مركز بئر العبد، أوضح رضوان أن الدراسة انتظمت في 4 مدارس، وهي: بئر العبد الابتدائية، بئر العبد الإعدادية، غانم شبانة ب، وسالم اشتيوي ع، والتي استقبلت مجتمعة 2478 طالبًا.



وأشار رضوان إلى انتظام الدراسة في جميع مدارس إدارات الحسنة، نخل، ورفح. حيث تضم الحسنة 73 مدرسة استقبلت 5428 طالبًا، في حين شملت إدارة نخل 39 مدرسة استقبلت 1734 طالبًا، بينما استقبلت إدارة رفح 5 مدارس 2229 طالبًا.



وأوضح وكيل الوزارة أن جميع المدارس تم تجهيزها بالكامل لاستقبال الطلاب، بما في ذلك توفير الأثاث المدرسي اللازم وأجهزة "داتا شو"، بالإضافة إلى إجراء أعمال صيانة بسيطة في المرافق المدرسية وتنظيف خزانات المياه.



من جهة أخرى، أكد رضوان على أن جميع المعلمين والعاملين تم توزيعهم على المدارس وفقًا لنشرات نقل محددة، وتم عقد اجتماعات مع مديري المدارس والإدارات التعليمية لضمان استعداد المدارس بشكل كامل للعام الدراسي الجديد.



في سياق متصل، نفذ مجلس مدينة العريش حملة نظافة مكثفة بمحيط المدارس، بمشاركة معدات وأفراد من شركة النظافة، والتي استهدفت عدة مناطق رئيسية في المدينة.



كما أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن خطة استعدادات شاملة للوقاية من الأمراض المعدية في المنشآت التعليمية. وأوضح فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي، أن الخطة تشمل نشر الوعي الصحي داخل المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.