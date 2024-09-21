استطلاع: هاريس تتفوق على ترامب 48.9% مقابل 46% لأول مرة منذ 28 أغسطس

كتبت ـ رباب فتحى

تقدمت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى، والمرشحة الديمقراطية في توقعات ونموذج استطلاعات الرأي الخاصة بـمعد توقعات الانتخابات، لأول مرة منذ 28 أغسطس.

وقالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن هاريس تتصدر الآن في تجميع استطلاعات الرأي بنسبة 48.9 في المائة مقابل 46.1 في المائة للمرشح الجمهورى، دونالد ترامب.

وأكد سيلفر، في منشور يشير إلى التحول، على مدى تقارب السباق بين هاريس وترامب. هذه هي المرة الثالثة التي يتغير فيها المتصدر في السباق، وهو أمر يمكن أن يحدث مرة أخرى نظرًا لمدى احتدام المنافسة بين المرشحين.

وكتب على موقع سيلفر بولتين الخاص به: "اليوم يمثل المرة الثالثة حتى الآن في الانتخابات التي تتقاطع فيها التيارات في التوقعات - هاريس هى المفضل تقنيًا في النموذج لأول مرة منذ 28 أغسطس - لكن السباق متقلب وسيحدث ذلك كثيرًا عندما تكون التوقعات قريبة جدًا من 50/50".

ويُظهِر نموذج سيلفر أنه حتى بعد المناظرة الرئاسية، التي اعتُبِرت على نطاق واسع فوزًا لهاريس، لم يخسر أي من المرشحين ولم يكتسب أى منهما الكثير من الدعم.

وشهدت هاريس ارتفاعًا في حوالي 23 أغسطس، بعد انتهاء المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو مباشرةً وأصبحت رسميًا مرشحة الحزب.

ويدرس نموذج سيلفر الولايات المتأرجحة الرئيسية. وجد أن هاريس متقدمة في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجان ونيفادا ومينيسوتا. ويتقدم ترامب في نورث كارولينا وجورجيا وأريزونا.

وتدعم المعلومات الأخيرة من سيلفر ادعائه السابق. في أواخر أغسطس، زعم أنه إذا تمكنت هاريس من الحفاظ على زخمها لأسبوعين آخرين، فستكون في طريقها إلى الصدارة.

وبحسب استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة ذا هيل و مؤسسة ديسيجن ديسك ،فإن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 3.6 نقطة مئوية على المستوى الوطني.

وكتب سيلفر أنه لا ينبغي لأي من الجانبين أن يشعر بالثقة فى إمكانية فوزه فى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن "أشياء أغرب حدثت من فوز مرشح كان متأخرًا في استطلاعات الرأي".