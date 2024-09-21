إصابة 10 أشخاص فى حوادث متفرقة للدراجات البخارية بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 10 مواطنين في حوادث متفرقة للدراجات البخارية بالفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم، عند دخلة بيخمر، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما تلقت شرطة النجدة بلاغًا آخر بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية بالطريق السياحي لبحيرة قارون، ووجود مصاب وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلي مكان البلاغ وتبين إصابة مواطن وتم نقله إلى مستشفى أبشواى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كما تلقت شرطة النجدة بلاغا ثالثا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق قرية طحاوي بمركز أبشواي ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلي مكان البلاغ وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصاب إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

ووقع حادث رابع لانقلاب دراجة بخارية عند مدخل قرية سنهور بمركز سنورس، وتم نقل المصاب إلي مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كما انقلبت دراجة بخارية بطريق سوق الخميس علي الطريق السياحي لبحيرة قارون، وأصيب مواطن تم نقله لمستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما أصيب مواطن صدمته دراجة بخارية بمدخل قرية أبو عش بمركز إطسا، وتم نقل المصاب الي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.