أولياء الأمور يصطحبون أطفالهم للمدارس فى أول يوم دراسة بالغربية.. فيديو

الغربية ـ مصطفى عادل

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمام إحدى مدارس التعليم الاساسي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي استقبلت طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائى، في أول أيام انطلاق العام الدراسى الجديد.

وتوافد أولياء الأمور مصطحبين أطفالهم معهم إلى المدارس، واستقبلت المدارس الأطفال بالرسم على وجوههم بالألوان تعبيرا عن فرحتهم باستقبال الأطفال في أول أيام الدراسة.

يذكر أن 2731 مدرسة بمراكز ومدن المحافظة تزينت لاستقبال اكثر من مليون طالب في بداية ايام العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 م، مؤكدا أن المحافظة اتخذت العديد من الخطوات المبكرة، لاستقبال العام الدراسي الجديد فقامت بافتتاح معارض أهلا مدارس التي تطرح كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس والاحذية المدرسية بأسعار تنافسية لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بتجديد دهان الاسوار و البوابات ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

كما كثفت المراكز والمدن أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين وذلك لتوفير الهدوء في محيط المدارس، مؤكدا علي ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل ظهور المدارس في أبهى صورها.

وأشار المحافظ إلى استمرار أعمال النظافة والتشجير داخل وخارج المدارس وزراعة الأشجار المثمرة والمساحات الخضراء، مطالباً بتعميم أعمال التشجير بكل الإدارات والمنشآت التعليمية بمشاركة قيادات وطلاب المدراس والعاملين بها ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة وزيادة المساحات الخضراء التي تقلل من التلوث والانبعاثات الكربونية وتحافظ على البيئة.

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن عدد المدارس الجاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2731 مدرسة بجميع المراحل التعليمية، فتم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لعدد 1656 مدرسة ،وتم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لعدد 26 مدرسة عام وفنى ، فضلا عن إنشاء عدد خمس مدارس جديد بقوة 127 فصل، كما تم سد العجز بالمواد الأساسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية العشر وتم الاستعانة بالمعلمين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 الف معلم وعددهم 1753 معلم ومعلمة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعانة بالمعلمين الأصليين نظام الحصص أو الأجر أو حملة المؤهلات التربوية.