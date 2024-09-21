أخبار مصر.. توجيهات رئاسية لإنقاذ الرياضة المصرية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيهات الرئيس السيسي، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

توجيهات رئاسية لإنقاذ الرياضة المصرية.. الرئيس يوجه بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية المشاركة بجميع المسابقات بأولمبياد باريس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطاً بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.

مدبولى: تصدير أدوية بمليار دولار العام الماضي ونتوقع الارتفاع لـ1.5 مليار العام الحالي قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أزمة نقص الأدوية فى طريقها للزوال، موضحا أن هناك 133 مليون عبوة دواء أنتجت من أغسطس الماضى لتغطية احتياجات السوق المحلى ، مؤكدا أن هيئة الدواء مستقلة وتتبع المعايير العالمية ومنظمة الصحة العالمية. وزير الخارجية: مصر قادرة على الدفاع عن أمنها المائى فى قضية سد النهضة قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على أن تقسيم السودان "خط أحمر لا يمكن القبول به"، محذراً من أن "عمليات القتل المستمرة في غزة عنصر دافع لعمليات التصعيد بالمنطقة".

وزير الصحة: إعلان التقرير النهائى لأسباب النزلات المعوية بأسوان خلال 48 ساعة قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، تعليقا على وجود حالات نزلات معوية فى أسوان، إن التقرير النهائى سيصدر خلال 48 ساعة.

وزارة العمل تعلن عن 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية.. تفاصيل أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب المصري، فى تخصصات كثيرة، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وأن التقديم عليها من اليوم، على رابط خاص، بالموقع الرسمى للوزارة.

محافظ القاهرة يحظر هدم القصور والفيلات أيا كان طابعها دون العرض عليه

أصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التى قام بتشكيلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التى تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوى الكفاءة .

حضور مرتفع للطلاب بالعام الدراسي الجديد والفصول مكتملة

شهد اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد حضور مرتفع للطلاب والفصول الدراسية مكتملة بالاعداد الطلابية، كما حرصت المدارس على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

سعر الذهب فى مصر يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 3540 جنيهًا

يواصل سعر الذهب في مصر الارتفاع في تعاملات اليوم السبت، على خلفية صعود كبير في سعر الذهب العالمي هذا الأسبوع، لتسجل جميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر ارتفاعات كبيرة، وفي السياق التالي نرصد تطور سعر الذهب في مصر. عيار 24 يسجل 4046 جنيها.

عيار 21 يسجل 3540 جنيها.

عيار 18 يسجل 3034 جنيها.

عيار 14 يسجل 2360 جنيها.

الجنيه الذهب 28320 جنيها. 12 مجزرة إسرائيلية جديدة فى غزة ترفع عدد الشهداء لـ41391 شخصا قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 119 شهيد و209 مصابين خلال (الـ 72ساعة الماضية) . 31 شهيدا و68 مصابا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية بلغ 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و68 جريحا.

رابطة الأندية تسلم درع الدوري للأهلى في احتفالية كبرى الليلة

تسلم رابطة الأندية المحترفة درع الدوري للموسم الماضي للنادي الأهلي مساء اليوم، السبت، بعد مواجهة جورماهيا الكينى في دوري أبطال أفريقيا.

طقس أول أيام الخريف.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 والصغرى 23