وكيل زراعة الغربية يتفقد الزراعات القائمة وتطهير المساقى بطنطا والمحلة

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور ناجح فوزى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، زمام مركزى طنطا والمحلة الكبرى، لمتابعة أعمال الإدارتين، ورافقه المهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعى بالغربية، والمهندس إسماعيل عبد الخالق بإدارة حماية الأراضى.

وخلال الجولة تفقد الزراعات القائمة، وأعمال التطهير للمروى والمساقى والمصارف، والتنبيه بالاستعداد والجاهزية الكاملة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية من قش الارز والسمسم، مشددا على تحرير المحاضر للمخالفين، والتواجد الميداني الدائم بالحقول لرصد اي نقاط حرق.

وشدد وكيل الوزارة، على أهمية توعية المزارعين للإستفادة من قش الأرز بعمل كومات علف أو كومات سمادية .

وأكد وكيل زراعة الغربية، على التواجد على مدار الساعة لمفتشى حماية الأراضى، لرصد أي مخالفات اوتعديات على الأراض الزراعية، والإبلاغ عنها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية، ومحاسبة المقصرين باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، قائلا: إن جهود الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها.