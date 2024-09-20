اليوم السابع
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وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى بطلاب النشاط الصيفى في المنتزه

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 05:25 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى بطلاب النشاط الصيفى في المنتزه الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية عددا من الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي بمنطقة سيدي بشر بالمنتزه، وبين لهم الدور الذي يجب أن يتحلوا به وكيف أن القيادة السياسية والدينية تبذل أقصى جهد من أجل التنشئة الصحيحة لهم لبناء إنسان واع بعقل ذكي ذا فكر مستنير.

جدير بالذكر أن الوزارة تبدأ هذا النشاط كل عام بالإجازة الصيفية لاحتواء أبناءنا وأولادنا من الانخراط في صراعات الأفكار المغلوطة المتشددة لخلق جيل بفكر مستنير واع عالم بما عليه من دور تجاه المجتمع والوطن من خلال أئمة ومساجد وزارة الأوقاف.

وتم تكريم عدد من الطلاب المتميزين في هذا النشاط، وقد قدم الأهالي وأولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف وأئمتها، وقيادتها على مايبذلونه من جهد هو بحق يبني إنساناً جديداً يستطيع أن يواجه الصراعات التى توجد على أرض الواقع شخصية كانت أو أسرية أو مجتمعية ، وبالتالي يحمى نفسه ويحمي مجتمعه، مؤكدين أن الوزارة مستمرة في بذل أقصى جهد لتحقيق الأهداف الدينية والسياسية.







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