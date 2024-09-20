اليوم السابع
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وزير الخارجية يستعرض مع "المجلس الأطلنطى" الموقف المصري إزاء قضايا الإقليم

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 06:12 م
وزير الخارجية يستعرض مع "المجلس الأطلنطى" الموقف المصري إزاء قضايا الإقليم وزير الخارجية
أ ش أ

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استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثاني من زيارته لواشنطن بالمشاركة في مائدة مستديرة  "بالمجلس الأطلنطي" The Atlantic Council بعنوان "محادثة مع وزير خارجية مصر: في ظل ديناميكيات إقليمية متغيرة ومتطورة باستمرار"، وذلك اليوم الجمعة.

وقد استعرض وزير الخارجية والهجرة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث تناول إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين مؤخراً، وتناول جهود الإصلاح الاقتصادي التي تضطلع بها مصر على المستوى الوطني.

وشهدت الفعالية حواراً تفاعلياً للسيد وزير الخارجية مع الحضور حول أبرز القضايا الإقليمية، وقدم الوزير عبد العاطى شرحا وافيا لموقف مصر من الحرب الإسرائيلية على غزة والتطورات فى السودان وليبيا والصومال وأمن الملاحة في البحر الأحمر والقرن الافريقى والسد الإثيوبي.

 







وزير الخارجية

المجلس الاطلنطي

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