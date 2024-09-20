اليوم السابع
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وزير الخارجية يؤكد لمبعوث أمريكى ضرورة إنهاء مظاهر التواجد الأجنبى فى ليبيا

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 10:42 م
وزير الخارجية يؤكد لمبعوث أمريكى ضرورة إنهاء مظاهر التواجد الأجنبى فى ليبيا وزير الخارجية مع المبعوث الأمريكي لليبيا
كتب أحمد جمعة

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عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعاً يوم الجمعة ٢٠ سبتمبر مع المبعوث الأمريكي لليبيا "ريتشارد نورلاند"، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى واشنطن.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد أن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف المعنية بهدف الإسهام في تحريك الأزمة الليبية نحو حل مستدام، انطلاقاً من مسئولية مصر في مساعدة الأشقاء الليبيين على ضوء ما يربط البلدين من صلات تاريخية وجوار وأخوة، وتأكيداً لدعم مسار الحل الليبي/ الليبي واحترام دور المؤسسات الليبية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة بملكية وقيادة ليبية خالصة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية احترام مرجعية اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى ضرورة العمل على إنهاء كافة مظاهر التواجد الأجنبي في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة واستقرار وسيادة ليبيا، ويُنهي حالة الانقسام ويكفل صون مقدرات شعبها ويوقف جميع مظاهر التدخلات الخارجية.







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