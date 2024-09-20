اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 09:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية الروسي: لا أحد يريد حربا نووية ولا سيما أصحاب القرار الأذكياء

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 09:00 م
وزير الخارجية الروسي: لا أحد يريد حربا نووية ولا سيما أصحاب القرار الأذكياء وزير الخارجية الروسي لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تمتلك أسلحة جاهزة للقتال وستكون لها عواقب وخيمة على شركاء نظام كييف.


وأوضح لافروف - في تصريح أورده موقع "روسيا اليوم" اليوم الجمعة - : "أؤكد لكم أن لدينا أسلحة ستكون لها عواقب وخيمة على شركاء نظام كييف، وهذه الأسلحة متوفرة وهي في حالة استعداد قتالي كامل".


وأضاف أن موسكو في حديثها عن "الخطوط الحمراء تتوقع أن تسمع هذه التصريحات من طرف أصحاب القرار الأذكياء".


وأكد وزير الخارجية الروسي: "القول إنه إذا لم تفعلوا غدًا ما أطلبه منكم، فسوف نضغط على الزر الأحمر، وهذا ليس أمرًا جادًا، أنا مقتنع أنه في مثل هذه المواقف، يكون لدى أولئك الذين يتخذون القرارات فكرة عما نتحدث عنه، لا أحد يريد حربا نووية، لقد قلنا هذا عدة مرات".


هذا وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع تحذيرات روسيا بشأن مخاطر التصعيد المستمر في الوضع في أوكرانيا، بجدية أكثر.







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