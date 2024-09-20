نيابة شمال الجيزة تواجه "شيخ الطريقة التيجانية" بتهمة التحرش.. والآخر ينكر

كتب أحمد عبد الهادى

واجهة نيابة شمال الجيزة المدعي بأنه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" على خليفة اتهامه بالتحرش بفتاة وإرسال صور خادشة للحياء لها خلال محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية كشفت في بيان لها ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صورا خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.

بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته، وقد تبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها.. وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.