نقابة المعلمين: تفعيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى الأعضاء مع بداية العام الدراسى

كتبت آية دعبس

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إنه مع بداية العام الدراسى، المقرر له، غدا السبت 21 سبتمبر2024، تُفعل النقابة العامة للمهن التعليمية غرفة العمليات المركزية، والتى ستعمل بشكل دائم بالتنسيق مع جميع رؤساء الفرعيات التابعة للنقابة والبالغ عددها 53 فرعية و320 لجنة نقابية فى جميع المحافظات، لمتابعة أحوال المعلمين، وتلقى الشكاوى، وضمان توفير السلامة والأمان لهم طوال فترة اليوم الدراسى.

وأوضح الزناتى، فى تصريحات لليوم السابع، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم فى جو آمن ومستقر، فضلا عن تكليفه لرؤساء النقابات الفرعية بالتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية فى المحافظات لحل أي مشكلة تواجه المعلمين وذلك طوال العام الدراسى.

وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، بضرورة أن تكون هناك متابعة دائمة وتواصل مباشر مع المعلمين على أرض، مع رفع تقارير على مدار الساعة لغرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة عن أي مشكلة تواجه المعلمين المشاركين في الامتحانات، والعمل على حلها فورا.

وخصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقم على الواتس آب "01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين.