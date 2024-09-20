نائب محافظ الأقصر يشارك فى ختام الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر ضمن "بداية".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فى فعاليات حفل ختام الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة، بحضور السفير رضا الطايفي مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة، ومحمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة، حيث أقيم الحفل بالمسرح الرومانى المطل على طريق الكباش بالمكتبة، وبالشراكة مع إحدي الجمعيات وبحضور أصدقاء المكتبة، وأولياء الأمور وذوي الهمم والمثقفين وممثلي المجتمع المدني.

وخلال كلمته هنأ نائب محافظ الأقصر، الحضور بمناسبة انتهاء النشاط الصيفي الذي استمر طيلة الثلاثة أشهر الماضية، وكذلك بحلول العام الدراسى الجديد، وأشاد بنشاط المكتبة ودورها التنويري في نشر المعرفة والثقافة وإحداث زخم ثقافي حقيقي بين أبناء المحافظة، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم للمكتبة.

وأضاف نائب محافظ الأقصر، أن التحدى الحقيقى فى هذه المرحلة هو تكاتف كل الجهات والمؤسسات وتكاملها في كل محاور بناء الإنسان من تعليم وصحة وتشغيل وتدريب وثقافة وتنمية مهارات ووعي حقيقي غير زائف وهو ما دفع الدولة لإطلاق المبادرة الرئاسية الرائدة مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري التى تهتم بكافة المراحل العمرية وأن كل جهة فى الدولة تقدم ما لديها لبناء الإنسان .

وفى ختام كلمته أكد نائب محافظ على حرص المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر على إفتتاح وتسليم فرع لمكتبة مصر العامة فى مركز إسنا جنوب الأقصر فى أقرب وقت ويليها فرع آخر للمكتبة بمركز أرمنت، وكان قد تفقد نائب محافظ الأقصر معرض المشغولات اليدوية الذى أقيم على هامش الحفل كما تخلل الحفل فقرات فنية من أصدقاء المكتبة ، واختتم الحفل بتسليم السفير رضا الطايفي درع صندوق مكتبات مصر العامة لنائب محافظ الأقصر تقديرا لجهود المحافظة فى نشر الوعى الثقافى .



فعاليات ختام الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة ضمن مبادرة بداية جديدة



نائب محافظ الأقصر يشارك في ختام الأنشطة الصيفية