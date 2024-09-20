ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

استقبل ميناء دمياط 7 سفن متنوعة اليوم، بينما غادر الميناء 5 سفن أخري، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18382 طن تشمل: 6317 طن يوريا صب، و4218 طن أسمنت، و2332 طن رمل زجاجى معبأ، و1065 طن ملح صب، و4450 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55891 طن تشمل: 14049 طن حديد، و6188 طن زيت طعام و16700 طن قمح، و1454 طن خشب زان، و17500 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1566 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 201 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3411 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101692 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232085 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا 3 قطارات بحمولة إجمالية 3836 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ وشبرا، و3 قطارات أخري بعد تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية و السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5035 حركة.