مياه بنى سويف تنظم ندوات توعوية ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

بنى سويف هانى فتحى

أصدرت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف تعليماتها لإدارة التوعية بتنفيذ ندوات توعوية خاصة بالمبادرة الرئيسية بداية جديدة لبناء الإنسان ، حيث وتواجد إدارة التوعية بقريتى دشطوط داخل مركز شباب دشطوط وكوم النور داخل مدرسة كوم النور للتعليم الأساسى بمركز سمسطا.

بدأت الندوات بالتعريف بأهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتى من أهم أهدافها الإستثمار فى العنصر البشرى وتنميته وتطويره ، لتحقيق النمو الإقتصادى الحقيقى والمستدام وتحقيق الإزدهار المطلوب للمجتمعات، كما تناولت الندوة التعريف بالخدمات المستحدثة المقدمة من الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة فاتورة المياه، والتعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن 125 وبرنامج «قراءتى» والذى يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإضافة صورة العداد ما يضمن دقة القراءة، ويمكن للمواطن تسجيل القراءات شهريا خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر.

وتناولت الندوة اعتماد مصر الأول على نهر النيل بصفة أساسية و ثبات حصة مصر من المياه مع تفاقم الزيادة السكانية وكذلك التصرفات الخاطئة لدى البعض تجاه الماء، وأنه لابد من غرس القيم والعادات الصحيحة للأطفال منذ الصغر وأن الحفاظ على المياه واجب وطنى ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحى وأن الدولة تبذل جهود كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.