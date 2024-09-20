مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: إسرائيل هددت بشن حرب شاملة على لبنان

كتب محمد شرقاوى

قال عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، إن إسرائيل هددت بشن حرب شاملة على لبنان واعتداءات الاحتلال أعقبتها بيانات رسمية تتباهي بالنتائج التي حققتها، والغارات الإسرائيلية على لبنان تعكس عدم التزام الاحتلال بالقوانين الدولية.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن المسؤولية تقع على مجلس الأمن لإعلاء مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة وعليه أن ينفذ قراراته، وإنهاء الاحتلال سيمهد الطريق للسلم الدائم والاستقرار في المنطقة.

من جانبه قالت مندوبة سويسرا لدى مجلس الأمن إنه على الأطراف كافة احترام القانون الدولي والعمل على تهدئة التصعيد، مضيفة أنه يجب تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات بلا عوائق.