مقتل إبراهيم عقيل القيادى البارز بحزب الله العراقى فى قصف إسرائيلي قرب مطار دمشق

أحمد علوى

قتل عنصر بارز في كتائب حزب الله أحد أبرز الفصائل العراقية الموالية لطهران، بغارة "إسرائيلية"، الجمعة، استهدفت مقرا للمجموعة قرب مطار دمشق الدولي، على ما أكد مسؤول في الفصيل لوسائل إعلام.

ووفقا لسكاى نيوز الإخبارية، فإن قيادياً في حزب الله العراقي قتل فى هجوم بمسيرة يرجح أنها إسرائيلية، بينما أُصيب عنصر آخر من الفصيل.

ويشار إلى أن المسيرة استهدفت سيارة كان يستقلها قيادي في حزب الله العراقي مع مرافقه على طريق مطار دمشق الدولي.

وقال شهود عيان أن السيارة كانت محترقة على الطريق، بينما يملك القيادي مقراً عسكرياً واستراحة في المنطقة ولا يعلم ما إذا كان قد خرج من المقر باتجاه الاستراحة أو كانت وجهته مكاناً آخر.

بدوره، أكد مسؤول في الفصيل العراقي طلب عدم الكشف عن هويته أن "غارة إسرائيلية استهدفت أحد مقراته في دمشق، ما أسفر عن استشهاد أبو حيدر الخفاجي وهو عنصر فعال في المقاومة"، مشيرا إلى "إصابة شخص آخر بجروح".