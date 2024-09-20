اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 06:46 م
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مصرع 4 أشخاص داخل بيارة صرف صحي في برج العرب بالإسكندرية

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 06:04 م
مصرع 4 أشخاص داخل بيارة صرف صحي في برج العرب بالإسكندرية البيارة
الإسكندرية-أحمد الزغبي

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شهدت منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، مصرع 4 أشخاص داخل بيارة صرف صحي بمنطقة الحي الخامس، وهم عمال صرف صحي توفوا أثناء أعمالهم في نظافة البيارات في منطقة برج العرب وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.


البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع 4 أشخاص داخل بيارة صرف صحي في الحي الخامس بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية.


وعلي علي انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الحماية المدنية الي مكان الواقعة وتم استخراج جثامين 4 أشخاص وهم علي.ع، 32 سنة، وجمعة.س، 41 سنة، وعادل.ق، 30 سنة، ومحمد.ع، نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة ،تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


 







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