مستشفى قنا العام: إجراء 7 عمليات مناظير متقدمة ضمن يوما علميا

قنا صابر سعيد

شهدت وحدة مناظير عائشة المرزوق، بمستشفى قنا العام، يوماً علمياً لجراحة المناظير المتقدمة، بحضور الدكتور أيمن كمال، أستاذ الجراحة العامة والمناظير، وتحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، والدكتور محمد حسن طايع، مدير وحدة عائشة المرزوق.



وشهدت فعاليات اليوم العلمي، إجراء 7 عمليات مناظير متقدمة، ومناظرة أكثر من 30 حالة مناظير متقدمة أخرى.



قال الدكتور محمد حسن طايع، مدير الوحدة، إن الهدف من اليوم العلمي، هو نقل الخبرات ورفع كفاءة أطباء الوحده وكذلك لخدمة لمرضى أبناء محافظة قنا.

وتقدم طايع، بشكره لجميع العاملين بوحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام، وأطباء الجراحة العامة وأطباء التخدير وطاقم التمريض بالوحدة.