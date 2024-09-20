مدينة الزينية تعلن رفع 66 طن مخلفات وأتربة من شوارع القرى وحول المدارس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات نظافة مكثفة على القرى والنجوع قبل دخول العام الدراسي الجديد والتي تمكنت من رفع 66 طن مخلفات وأتربة وقمامة صلبة، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالمرور الدائم على أعمال منظومة النظافة ورفع التراكمات والقمامة، وتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، بتمهيد الطرق الرئيسية والجانبية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

وفى هذا الصدد صرح حجازى النحاس نائب رئيس المركز، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بتنفيذ حملة نظافة بالشارع الرئيسي من أمام الوحدات السكنية وجانبي الطريق، حيث تم رفع 36 طن من التراكمات والقمامة، كما نفذت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة حملة نظافة، وتم رفع 24 طن من القمامة والتراكمات من داخل القرية، كما تم المرور على المدارس بالقرية ومتابعة جاهزيتها لبداية العام الدراسي.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي، برفع التراكمات والقمامة ونظافة الشارع العام بداية من مدرسة المدامود المشتركة، وتم توسعة وتمهيد وتسوية الشارع ورفع 6 طن تراكمات تقريباً، حيث تم قص وتهذيب الأشجار ومتابعة الأعمال الإنشائية لمدرسة ماجى منير سلوانس حيث تم شد خشب الدور الثالث علوى، كما قام رئيس قرية المدامود بحري يوسف سناري بعمل عدد 2 لوحة إرشادية للوحدة المحلية لقرية المدامود بحري بالجهود الذاتية، وتم تركيبها على الطريق السريع الزراعي مصر أسوان وطريق طيبة.



رفع 66 طن مخلفات وأتربة من شوارع القرى وحول المدارس



مدينة الزينية تعلن رفع 66 طن مخلفات وأتربة