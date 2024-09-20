مدير مركز القاهرة الدولى يسلَّم المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر استخلاصات منتدى أسوان

كتب أحمد جمعة

التقى السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام مع / إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، يوم ١٩ سبتمبر، حيث قام بتسليمها نسخة من استخلاصات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وذلك قبل أيام من انطلاق فعاليات قمة المستقبل في نيويورك يومي ٢٢-٢٣ سبتمبر، والتي تعد حدثاً رفيع المستوى يسعى إلى تعزيز النظام متعدد الأطراف في مواجهة التحديات غير المسبوقة والمتشابكة التي يموج بها العالم.

أوضح مدير مركز القاهرة الدولي أن النسخة الرابعة من منتدى أسوان، والتي عقدت ٢-٣ يوليو ٢٠٢٤، استهدفت إعلاء صوت إفريقيا وخاصة في إطار انعقاد قمة المستقبل.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن استخلاصات هذه النسخة قد تضمنت العديد من التوصيات حول الموضوعات المقرر مناقشتها في القمة، ومنها على سبيل المثال، إصلاح النظام متعدد الأطراف، وأطر الحوكمة العالمية، بما في ذلك هيكل النظام المالي العالمي، فضلاً عن إعادة تنشيط الأجندة العالمية للوقاية من النزاعات واستدامة السلام، وتعزيز العلاقة بين السلام والتنمية، وإعادة تصور مستقبل عمليات السلام، ودعم دور الشباب في الدفع بالحلول المبتكرة لبناء السلام، بالإضافة إلى تنشيط الشراكات من أجل دعم جهود السلام والتنمية المستدامين.

وقد أعرب السفير أحمد نهاد عبد اللطيف عن التقدير لدعم الأمم المتحدة للمنتدى ومشاركتها رفيعة المستوى فيه حيث يعد المنتدى أحد محاور التعاون المشار إليها في "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة مع الحكومة المصرية ٢٠٢٣-٢٠٢٧ ". وأضاف أن المنتدى ليس مجرد حدثاً بل هو منصة فريدة للتعاون وتبادل الخبرات وسد الفجوات بين السياسات والممارسات من خلال الدفع بالحلول المتكاملة وطرح المبادرات لتحقيق ذلك.