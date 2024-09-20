مديرة كيان تعليمى وهمى بروض الفرج: أوهمت الضحايا بشهادات مزورة توفر فرص عمل

كتب سليم على

أدلت سيدة أمام النيابة العامة فى القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة، تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات وهمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وواجهت الجهات المختصة المتهمة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت عدد من الشهادات المنسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية، ودفتر استمارات حجز "كورس"، وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وإرتكابها المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك الكيان المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.