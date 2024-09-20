محافظ سوهاج يحيل واقعة مصرع طفل داخل غرفة صرف صحى بمستشفى برديس للنيابة

سوهاج عمرو خلف

أحال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، واقعة وفاة طفل داخل غرفة مستشفى برديس الى النيابة العامة للتحقيق والوقوف على أسباب الحادث، وتحديد المسئولية.

وتقدم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بخالص تعازيه، ومواساته لأسرة الطفل "يوسف محمود فوزى" والذى وافته المنية، مساء اليوم، إثر حادث سقوطه داخل غرفة صرف صحى بمستشفى برديس بالبلينا.

وفور وقوع الحادث وجه المحافظ المختصين بالمحافظة بالانتقال إلى موقع الحادث للمتابعة وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لأسرة الطفل واتخاذ اللازم لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات.

كما كلف المحافظ مسئولي مديرية الصحة بتحديد المسئوليات الإدارية، والتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل للمرور على كافة المنشآت والوحدات الصحية لمراجعة كافة التدابير اللازمة لحماية المترددين عليها.



