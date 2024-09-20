محافظ المنوفية يتابع رفع نواتج تطهير الترع والمخلفات بالمجاري المائية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على المتابعة المستمرة لرفع نواتج تطهير الترع والمخلفات بالمجاري المائية للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع جهود الوحدات المحلية لمركز ومدينة بركة السبع وقويسنا في المتابعة الميدانية لأعمال تطهير الترع ، حيث تم رفع وإزالة مخلفات نواتج الهدم والتطهير من جسر مصرف محلة روح من محطة الصرف حتى كوبري طريق شنتنا المرصوف بمقدار 20طن تقريبا باستخدام معدات الوحدة المحلية وكذا رفع نواتج التطهير من جسر ترعة الحلفاية مدخل قرية الغوري، وفى مركز ومدينة قويسنا تم رفع 20 طن من نواتج التطهير من على جانبي الطريق بمدخل قرية شبرا قبالة ترعه الخضراوية ومتابعة منظومة النظافة بطريق مدخل قرية السلامية حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالى.



