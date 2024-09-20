محافظ المنوفية: تمويل 235 مشروعا بـ 5 ملايين و628 ألف جنيه بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تمويل 235 مشروع على مستوى المحافظة بإجمالي 5 مليون و 628ألف جنيه حتى الآن وذلك في إطار التعاون المشترك بين صندوق التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بمختلف المجالات الإنتاجية لتوفيرفرص عمل للشباب والمرأة المعيلة تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة لتحقيق البعد الاجتماعي ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات القروية.

وأوضح السكرتير العام بأنه قامت لجنة متابعةالمشروعات بوزارة التنمية المحلية وبحضور مدير إدارة تنمية القرية بالديوان العام باختبارالمشروعات عشوائيا والمرور الميداني على مراكز سرس الليان ومنوف وشبين الكوم وبركةالسبع للتأكد من استمراريتها ومطابقتهاللشروط في مجالات الإنتاج الحيواني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيعوالتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة لتحقيق أرباحا تساهم في تحسين مستوى المعيشةللمقترضين.

ووجه محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التوعوية بينجموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من المزايا التى يقدمها صندوق التنميةالمحلية في إطار التمكين الاقتصادي للقرىالأكثر إحتياجاً بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة ، مشدداً بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاريتمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقهالأهدافها.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للارتقاءبمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.