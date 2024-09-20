لقاء الجمعة للأطفال من مسجد سيدي مجاهد بالدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أقيم لقاء الجمعة للأطفال من مسجد سيدي مجاهد، التابع لإدارة أوقاف نبروه، اليوم، بحضور الشيخ محمد فرج، مدير إدارة أوقاف نبروه، ومجموعة من مفتشي الإدارة، والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة، وتعريفهم بمبادئ الدين الإسلامي السمح، وتأسيس منهج الوسطية؛ لحمايتهم من الوقوع في براثن الغلو، والتطرف، وذلك ضمن نشاط البناء الثقافي، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جدير بالذكر استمرار خطة برنامج الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حتى نهاية شهر ربيع الأول احتفالا وإحياء للذكرى العطرة للمولد الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تتضمن قراءة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي كاملًا خلال شهر ربيع الأول بجميع مساجد الدقهلية بعد صلاة المغرب؛ للتعريف بأخلاق وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومجالس علم وذكر، وندوات بالمدارس والجامعات وقصور الثقافة ومراكز الشباب والرياضة حول أخلاق سيدنا النبي، وإقامة الأمسيات الابتهالية والمدائح النبوية بالمساجد الكبرى بالمحافظة، بالإضافة إلى عقد ندوات علمية، والأسبوع الثقافي، ومجالس الإقراء، ولقاء المنبر الثابت، ومجالس العلم والذكر بالمديرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية فضيلة الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.



لقاء الجمعة للأطفال من مسجد سيدي مجاهد بالدقهلية



لقاء الجمعة للأطفال من مسجد سيدي مجاهد



نشاط الأوقاف في إطار مبادرة بداية بالدقهلية



